No puede ser más claro: la respuesta de Íñigo Errejón cuando le preguntan por Yolanda Díaz

Íñigo Errejón, portavoz de Más País, fue entrevistado este sábado en el programa LaSexta Noche, presentado por José Yélamo.

Una entrevista en la que el periodista preguntó al diputado por la posibilidad de un frente amplio de izquierdas liderado por Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo.

Antes de contestar sobre esto, Errejón quiso dejar claro su opinión personal sobre Díaz y su trabajo: “Tengo una muy buena relación con Yolanda Díaz y creo que está haciendo una muy buena labor como ministra”.

Eso sí, Errejón considera que no es tiempo de hablar “de papeletas” a “dos años y medio” de las elecciones. “Hay un tiempo de campaña y hay un tiempo de Gobierno”, ha asegurado.

El líder de Más País considera que los españoles están más preocupados por temas como la luz, la vivienda o la salud mental que sobre qué coaliciones se presentarán a las próximas generales.

“Si me llama, hablaremos como siempre”, ha asegurado Errejón, quien insiste en que sería “equivocado” pensar en unos comicios y “entrar en especulaciones de papeletas”. “Yo estuve en la manifestación en Murcia por el Mar Menor y a mí la gente me hablaba de otras cosas, no de papeletas”, ha dicho.