"No quiero seguir así": Anabel Pantoja confiesa la adicción que sufre

Anabel Pantoja visitó este sábado Sábado Deluxe (Telecinco) para hablar de uno de los problemas que sufre desde hace 10 años: la dificultad para dormir. La sobrina de Isabel Pantoja ha querido poner el foco en la adicción que sufre a las pastillas para dormir sin las que le es imposible conciliar el sueño.

“Tengo que cuidar mi salud, tengo que salir fuera y empezar a mirarme a mí. Tengo que empezar con un problema grave que tengo, pero no os asustéis. Es un problema que llevo acarreando diez años y que tengo que ponerlo en marcha, no quiero seguir así”, dijo. “Llega la noche y tengo que recurrir a las pastillas para dormir porque no concilio el sueño de ninguna manera”, añadió.

Pantoja confesó que su problema empezó cuando entró en el mundo de la televisión y tenía que pasar mucho tiempo fuera de casa, viajando y haciendo noches en hoteles. Según relató, empezó con relajantes musculares pero cuando estos dejaron de hacerle efecto se pasó a los somníferos.

“Llevo tiempo diciendo que lo voy a dejar y ahora, por fin, me he puesto en manos de profesionales”, señaló con toda la voluntad de dejar su adicción a un lado.

Además, la sobrina de la Pantoja recordó con Jorge Javier Vázquez su paso por realities como Sálvame Okupa o el último Solo/Sola, donde se mostró visiblemente afectada por las pastillas, lo que en alguna ocasión la ha hecho parecer ebria. “No me hace gracia, me avergüenzo”, dijo al ver algunas de estas imágenes.

Este no es el único problema que ha sufrido la sevillana, en más de una ocasión ha relatado que tiene problemas de ansiedad y que se centran principalmente en la comida.