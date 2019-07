No quiero tener hijos y estoy harta de explicar por qué

No quiero tener que explicar que aunque sé que esta es la decisión correcta para mí, a veces me causa cierta vergüenza. Es fácil sentir que estoy decepcionando a la gente o que he escogido un estilo de vida que desafía el orden natural de la vida.

A menudo también siento que por no tener hijos tengo que hacer más méritos para demostrar mi valía como adulta y, sobre todo, como mujer. Si tuviera hijos, nadie pondría en duda mi contribución a la sociedad: estaría aportando vida. Sin esa contribución, me siento presionada para ser más productiva, más decidida y más próspera.

Presumiblemente, una de las razones por las que me dicen que sería buena madre es porque se me dan bien los niños. Acabo de terminar mi octavo año dando clases de Inglés en un instituto. En todo ese tiempo, he querido a mis alumnos, me he reído, he llorado y he celebrado con ellos, me he preocupado por ellos y he aprendido de mis más de mil alumnos. Me parecen encantadores y todavía no sé cómo expresar lo que significan para mí.

También tengo lazos importantes con niños más pequeños. Una vez, la hija de una amiga dijo: “Me encanta la señorita Kerry como me encanta mi color favorito”. El padre de una niña a la que adoro me dice a menudo: “Solo quiere que le leas tú antes de dormir. Nunca se lo pide a nadie más”. Me alegro de conocer y querer a estos niños con los que paso tanto tiempo.

Y, pese a todo, no quiero tener mis propios niños.

Lo que sí quiero es que la gente respete esta decisión. Quiero decir que no voy a tener hijos sin que me pregunten, me juzguen o me intenten persuadir. Quiero que la gente acepte que se trata de mi vida, mi familia y mi cuerpo. Sobre todo ahora, en una época en la que en Estados Unidos se empeña en legislar en contra del aborto y en decir a las mujeres que no pueden decidir sobre su propia vida, su familia y su cuerpo.

Es el momento de esforzarnos más (y no menos) en escuchar a las mujeres cuando dicen lo que quieren, independientemente de si explican o no el porqué. Así que hagamos caso de las mujeres cuando afirman que no quieren tener hijos, porque han tomado una decisión informada sobre lo que es mejor para ellas. En mi caso, me encanta la vida que he tenido sin hijos. Y diré más: estoy segura de que no tener hijos seguirá siendo el modo de sentirme más realizada.