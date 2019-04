"No quiero violar tu intimidad...": el enigmático mensaje de Christian Gálvez sobre a concursante de 'Pasapalabra'

El episodio de este miércoles en Pasapalabra (Telecinco) ha tenido un momento curioso, por el enigmático mensaje del presentador Christian Gálvez sobre Jero, uno de los concursantes del programa.

“Es que no sé si hablar de Jero o no hablar”, ha comenzado a decir el presentador del programa, misterioso, antes de dejar unos segundos de silencio. “Me la voy a guardar de momento, porque no quiero violar tu intimidad”, ha continuado Gálvez.

En su frase siguiente, el presentador ha rebajado un poco el misterio al añadir alguna pista a sus comentarios. “Pero claro, veo cositas y veo lo gran persona que eres... No lo voy a decir, me lo guardo”.

“Pero tú ya sabes a qué me refiero”, le ha dicho Gálvez, aunque Jero no estaba muy seguro de ver por dónde iban los tiros...