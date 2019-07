"No se baje al barro": la sorprendente salida de Rocío Monasterio cuando Griso le reprocha que hable de Malú

En este contexto, la dirigente de Vox reveló el motivo de su particular estilo rudo y directo: “Estoy acostumbrada a hablar duro porque vengo del mundo de las obras y no estoy acostumbrada a este mundo tan blandito” , ha defendido Monasterio, antes de afirmar que “a nosotros nos atacan todos los días y vengo sin esa piel fina, porque a la política hay que venir llorada”.

La justificación de Monasterio a sus palabras este martes -en el programa Espejo Público, de Antena 3- ha dejado estupefacta a Griso: “Mire, ningún intento de alusión personal, si se lo ha tomado así, le pido perdón”, ha comenzado su argumentación Monasterio, quien no obstante ha matizado que ella se limita a reproducir lo que escucha en la calle.

“Yo vengo de la obra”. La presentadora de Espejo Público -de Antena 3-, Susanna Griso , ha pedido este martes a la líder de Vox en la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio , que “no se baje al barro”, después de que este lunes la dirigente ultraderechista valorase la negativa de Ciudadanos a reunirse con su formación aludiendo a la vida personal del líder del partido naranja: “Rivera tiene que decidir dónde quiere estar . Los españoles no saben dónde está, no lo sabe ni Malú ”, expresó Monasterio, en alusión a la relación sentimental que mantiene el político con la cantante .

Pleno inédito

Tras esta aclaración, Monasterio ha reiterado que al señor (Juan) Trinidad, presidente de la Asamblea de Madrid, le dirá este miércoles, durante el inédito pleno de investidura sin candidato en la Comunidad de Madrid, que “no a la izquierda y no a la señora Díaz Ayuso”: “Nadie nos ha pedido los votos, por lo que supongo que tendrán otro acuerdo por otro lado”, ha asegurado Monasterio, quien ha mandado un recado a los diputados regionales afirmando que “por una vez que trabajen en agosto no va a pasar nada, de hecho les va a venir muy bien”.

Si no hay cambios, este miércoles se celebrará en Madrid un pleno inédito sin candidato. Si no hay acuerdo, el 29 de octubre habrá nuevas elecciones en la Comunidad de Madrid.

Los “asquitos” de Rivera

No obstante, Monasterio ha vuelto a dirigirse a Rivera para decirle que tanto a él como a Vox les une “la defensa de España”, y ha rememorado la relación personal que tuvo con el líder de Vox, Santiago Abascal, para “desbloquear la situación”.

“Es una pena que cuando dos partidos te tienden la mano, te vuelvas a negar. Espero que Rivera recapacite y deje de lado los asquitos hacia los votantes de Vox y podamos llegar a un acuerdo para poner en marcha los gobiernos en Murcia y Madrid”, ha afirmado.

Monasterio ha argumentado que Cs quiere arrinconar a los votantes de Vox, como si fuesen inferiores: “No puede ser que yo solo haya tenido un café en secreto en un hotel con Aguado para conocernos. Nos ignoran, no nos quieren, y a lo mejor tienen un acuerdo con otro partido”, ha opinado. .

Acuerdo PP-Cs

En referencia al documento firmado este lunes entre la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, y el de Cs, Ignacio Aguado, Monasterio ha asegurado que “hay muchas propuestas en el documento entre Ayuso y Aguado que cualquier madrileño firmaría. Pero hay otras que íbamos a enviar a Ayuso pero ni siquiera han esperado ha recibirlo”.

En este contexto, Monasterio se ha referido a que los padres, si un día se imparte algo en el colegio que consideran que su hijo no debe recibir, puedan decir “mi hijo hoy no va a clase”: “Queríamos meter un párrafo para concretar esto, pero ellos hablan en términos muy generales y ya se sabe que cuando los partidos hablan en término muy generales luego no hay forma de que cumplan sus promesas”, ha reflexionado la dirigente de la formación ultraderechista.