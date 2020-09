"No se dice Crocs, se dice 'Cro'": la "versión andaluza" de marcas famosas arrasa en Twitter

Hace unos días se hizo viral en redes sociales el vídeo de una joven que pronunciaba, según su parecer, de forma correcta el nombre de algunas marcas. Cuando le tocó el turno a la marca española Zara, la usuaria comentó que en realidad se pronunciaba “Sera”.

Esto ha propiciado que otro usuario haya dado una réplica, en tono de humor, que está haciendo las delicias de miles de personas en Twitter y en TikTok.

El autor del vídeo, que han compartido casi 9.000 personas en menos de un día, explica en tono de humor como sería la “versión andaluza” de varias marcas conocidas como Crocs, Pull&Bear y Berskha.

“No se dice ‘Crocs’ se dice ‘Cró’. No se dice Pull&Bear se dice ‘Pulambé’. No se dice ‘Calzedonia’ se dice ‘Carcedonia’. No se dice ‘Bershka’ se dice ‘Bresca’...”, dice en este vídeo de TikTok.

Unas imágenes que tienen más de 300.000 reproducciones en poco más de 20 horas. Todo un éxito en Twitter.