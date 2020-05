"No sé ni leer": un exconcursante de 'Pasapalabra' responde a la polémica de Pablo Motos y Roberto Leal

″¿Vas a suavizar el acento o lo vas a dejar?”. Con esta pregunta a Roberto Leal durante una entrevista en El Hormiguero (Antena 3), Pablo Motos se llevó cantidad de críticas, pero lo más aplaudido sin duda fue la respuesta elegante del sevillano que le recalcó la diferencia entre dicción y acento.

Tras numerosos alegatos y reflexiones sobre el acento andaluz —incluida la de la expresidenta de la Junta de Andalucía Susana Díaz—, este miércoles se ha pronunciado un exconcursante de Pasapalabra, formato que pasa a presentar Roberto Leal en Antena 3 y que motivó la pregunta de Motos. Rafa Castaño, que fue uno de los últimos participantes del concurso en Telecinco, ha respondido con ironía a la polémica y ha recordado su paso por otro concurso televisivo donde empezó su andadura, Saber y ganar (La 2).

“Pablo, ser andaluz es una suerte. A mí me daban por buenas las respuestas en Saber y Ganar porque no me entendían. No sé ni leer”, ha escrito en su tuit.