-No serán misiles, serán microbios.

Anton Petrus via Getty Images

Nunca es tarde, o casi nunca. La pandemia ha llegado como el enemigo en mitad de la noche, como llegaron los medos a Babilonia, en la profecía de Isaías,

-Cuando estés más descuidado y en lo mejor de la cena, entrarán a decir a tus cortesanos y convidados: Levantaos luego, tomad las armas, que el enemigo está ya dentro de Babilonia.

Creímos que la invasión se contendría en nuestras fronteras, pero no hay fronteras seguras en nuestros días; ahora pensamos que nadie podía haberlo previsto, pero no es cierto, hace ya cinco años que Bill Gates, en pleno brote del ébola avisó:

-Puede que exista un virus con el que las personas infectadas se sientan lo suficientemente bien para subirse a un avión, o ir al supermercado, y eso haría que se extienda por todo el mundo de manera muy rápida.

Y ha terminado pasando, un ataque biológico capaz de destruir millones de vidas en muy poco tiempo; y los gobiernos lo sabían, el aviso más reciente lo formuló la Organización Mundial de la Salud en septiembre de 2019 a través de un informe, A world at risk (Un mundo en riesgo), donde alertaba a los gobiernos del mundo sobre el grave riesgo de sufrir epidemias o pandemias que podrían causar millones de muertes, destruir economías y crear el caos en muchas sociedades.

La recomendación inevitable y lógica, era que los gobiernos del planeta deberían reforzar sus sistemas de salud, a la vista de las pésimas condiciones en las que muchos de ellos se encuentran y dedicar muchos más recursos a la investigación, mejorando los mecanismos nacionales e internacionales de cooperación, comunicación, coordinación al menos, valorando en cada momento los avances, los progresos, los retrocesos.

No era el primer aviso, no fue el único, fueron muchas las voces que reclamaron preservar la biodiversidad, cuidar el planeta, prevenir el contacto con virus desconocidos, no invadir espacios naturales en busca de minerales y petróleo, o para instalar industrias ganaderas o agrarias, destruyendo especies animales y vegetales. Pero seguimos incendiando bosques, deforestando, contaminando, instalando cultivos transgénicos, industrias ganaderas, explotaciones mineras, invadiendo las selvas.