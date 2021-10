No solo de Otegi se habla en el Congreso

Aunque el Presidente del Gobierno y sus ministras se han pasado la mañana negando la mayor -no necesitan los cinco votos de EH Bildu para sacar adelante los Presupuestos- las contradicciones de Otegui se han comido la primera plana. “La política penitenciaria no puede condicionar a los Presupuestos”, insiste Mª Jesús Montero en los corrillos de periodistas en el patio del Congreso. Lo mismo hacía la vicepresidenta Yolanda Díaz.

Diez años después, Otegui era el titular que exigían en las redacciones, pero hay otros asuntos importantes además del mensaje que el coordinador de EH Bildu lanzó a la militancia tras expresar “pesar y dolor” por el sufrimiento de las víctimas de ETA. “Genera dudas sobre si era sincero”, dice Aitor Estaban del PNV.

Pero al portavoz vasco lo que le inquieta de forma más inmediata es la escalada del precio de la energía, aunque confía en que en los próximos días se produzcan hechos esperanzadores que aclaren el panorama. Si no se logra frenar la factura de cada mes -la de los hogares y la de las industrias- el impacto en la economía se puede llevar por delante al Gobierno, como ya advirtió a Pedro Sánchez.

La actitud beligerante y de confrontación de Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, ha sido también tema de conversación entre bambalinas. Algunos diputados no entienden su postura y creen que hace más daño en este momento tan crítico. El plantón de esta semana a la subasta de renovables, al que se sumo también Endesa, no contribuye a solucionar las cosas. “El Gobierno está descubriendo detalles de cómo funciona el sector que no sabía”, asegura un diputado que sigue el tema de cerca.

Tras el volcán

A los diputados de PP y Vox les interesa más el diputado canario de Podemos, Alberto Rodríguez, que el volcán de La Palma y sus consecuencias. Quien no conozca a los letrados del Congreso igual puede suponer que quieren favorecer las tesis de Podemos, pero cualquiera que haya tenido una mínima relación con ellos sabe que eso es imposible. Por eso chirría tanto dentro del Congreso la actitud de los partidos de Casado y Abascal cuestionando la opinión de los letrados que han determinado que Alberto Rodríguez puede seguir en su escaño, tras sustituir la pena de un mes de prisión por el pago de una multa tal y como le dio a elegir el Supremo en su sentencia.