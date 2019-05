Los seis secundarios de 'The Big Bang Theory' que podrían haber sido protagonistas

Zack, el exnovio de Penny; Priya, la hermana de Raj; Lucy, la tímida novia de Raj; Wil Wheaton, el actor de Star Trek; el padre de Bernadette, el señor Rostenkowskias… Entre ellos hay un puñado al que no se les puede restar el mérito de haberse ganado su espacio.

Pero a lo largo de los 279 capítulos de la serie, por el salón del apartamento de Sheldon y Leonard, por las aulas de la universidad en la que trabajan, por el restaurante en el que Penny era camarera o por la casa de Howard y Bernadette han desfilado un buen número de personajes secundarios —y eso por no hablar de los cameos— que también han dado momentos inolvidables a los fieles seguidores de esta sitcom.

El 24 de septiembre de 2007 se estrenó The Big Bang Theory . En aquellos capítulos de las primeras temporadas conocimos a la singular panda de científicos frikis —Sheldon, Leonard, Raj y Howard— y a la vecina rubia que vivía en el apartamento de enfrente, Penny.

Cuando falleció la actriz que ponía voz a este personaje, el equipo de la serie decidió que nadie podía sustituirla y la hizo morir en un viaje. Aún así, no han sido pocas las veces en las que la madre de Howard ha estado presente en algunos de los diálogos de las temporadas posteriores.

Barry Kripke

Es el compañero de trabajo de los chicos en la universidad… Con su peculiar forma de hablar —pues tiene problemas con la pronunciación de las erres y eles—, se ganó al público, aunque se trata de una persona arrogante y vanidosa, algo que irrita sobremanera a Sheldon, que lo considera su gran enemigo y rival.

A pesar de todo, Kripke no deja de estar en todos los acontecimientos importantes de la vida de la pandilla y termina resultando un personaje entrañable. Su gran momento es la interpretación de la canción At Last en la boda de Sheldon y Amy.