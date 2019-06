No solo existe el camping: otras opciones para dormir en un festival

Mirko Vitali / EyeEm via Getty Images

Al pensar en dormir en un festival lo primero que se te viene a la cabeza es la tienda de campaña y los colchones inflables. Pero no es la única opción: no todos los festivales tienen área de acampada y, para los más exquisitos, un apartamento o un hotel es siempre la mejor alternativa.

Al fin y al cabo no a todo el mundo le gusta dormir en el suelo ni pasar dos días escuchando música constantemente. Día y noche.

Pero en el camping no todo son desventajas, como cualquiera de las otras opciones festivaleras tiene sus pros y sus contras. Las hemos probado todas para buscar ventajas e inconvenientes. Revísalos y elige.

Apartamento u hotel en la ciudad

Es la opción perfecta para los más exquisitos y también para grupos, además de la mejor alternativa si no hay zona de acampada.

A favor: Tienes todas las comodidades, puedes descansar en una cama, hacerte la comida —en el caso del apartamento— y desconectar del ruido. Además, tus cosas están siempre seguras y se montar montar una fiesta alternativa en casa para calentar motores antes del evento.

En contra: No estás cerca del festival ni te sumerges en el ambiente. Los apartamentos no suelen ser especialmente baratos y hay que tener en cuenta el transporte del recinto al alojamiento una vez que acaben las actuaciones que, al ser de madrugada, se reduce en muchos casos a coche —por lo que no podrás beber—, taxis o VTCs. Porque lo de volver andando puede ser una paliza.