No son 'influencers', son creadores de contenido: una costurera, un fotógrafo y una adiestradora

HOTMART Isabel Docavo imparte cursos de costura a través de Hotmart.

Hagamos un poco de historia. La primera gran economía que se estableció en el mundo fue la industrial, centrada en la manufactura, en la que a los trabajadores se les pagaba por su esfuerzo físico. Después de la economía industrial, vino la era del consumo en la que no sólo se vendían productos, sino también servicios. Actualmente estamos sumergido en un nuevo proceso de cambio: la era de la tecnología ha transformado muchos puestos de trabajo con el perfeccionamiento de procesos y servicios, y con la posibilidad de conectar a una mayor cantidad de personas con más rapidez.

Esta transformación de los últimos años, también ha significado la aparición de una nueva economía, la Economía Creativa, que permite a los creadores digitales monetizar su conocimiento y vivir de su pasión.

Creadores de contenido, no ‘influencers’

“Nunca debemos infravalorar nuestra creatividad o el conocimiento que hemos adquirido en cualquier ámbito de nuestra vida, ya que el mismo puede resultar de utilidad para otras personas que estarían dispuestas a pagar por ello”, explica Myriam Tejada, Country Manager de Hotmart para España y Portugal. Hotmart es, precisamente, una de las pioneras en este mercado.

Se trata de una empresa global de tecnología, que ofrece un ecosistema con soluciones digitales para creadores de contenidos, donde se pueden publicar cursos, vídeo, podcasts, ebooks, eventos online, suscripciones y cobrar por ellos, a lo que se suma toda una serie de apoyos en consultoría para el éxito de los negocios digitales de principio a fin.

Dentro de Hotmart hay escritores, veterinarios, profesores de idiomas, costureros, fisioterapeutas, profesionales del deporte, cocineros, médicos, psicólogos, fotógrafos, educadores caninos, expertos en jardinería o en sostenibilidad...

Y no, no son influencers son creadores de contenido. ¿La diferencia? Estos últimos han hecho de sus conocimientos no digitales su propio negocio digital, se han dado cuenta de que pueden comercializar su contenido y ayudar a quienes quieren aprender algo nuevo de una manera menos tradicional. Además, toman el control de su negocio, venden directamente a su audiencia, y no dependen de anuncios y patrocinios.

Salud y deporte, cocina, moda, belleza, finanzas, artesanía, fotografía... Las posibilidades de aprender son infinitas y el catálogo de cursos de Homart. Aquí tres casos de éxito de la plataforma:

1. Coser por placer

MORUCHA CUCAMONA Morucha Cucamona, impulsora del movimiento coser por placer.

Isabel Docavo, más conocida en el mundo digital como Morucha Cucamona, dejó su trabajo como Ingeniera industrial en Red Eléctrica de España para dedicarse a su pasión, la costura. Hoy, sus cursos son un caso de éxito en Hotmart.

¿Su secreto? Los cursos de costura que se podían encontrar online hasta que ella apareció estaban muy enfocados en la formación de profesionales. Docavo le dio un giro y su primer curso, Costura Creativa para Principiantas, que hoy cuenta con más de 700 alumnas, está pensado para aquellos que han hecho de la costura su hobbie, su afición.

De ahí, además, nació el movimiento Lánzate a coser por placer que ella lidera: “Coser por placer me parece un gran homenaje a las que lo tuvieron que hacer por necesidad y, además, muy mal remunerado”.

Isabel destaca las claves por las que ha aumentado el interés en el arte de la costura:

Un impulso a la creatividad. Para Isabel Docavo, disfrutar de la costura promueve la creatividad, y por ello sus cursos aportan una visión general y una serie de técnicas concretas para que luego sus alumnas puedan moverse y crear lo que quieran.

Aprender algo nuevo y sentirse como un niño experimentando. “Los adultos tenemos que aprender a jugar de nuevo”, advierte la creadora de contenidos. “Los niños cuando juegan, no les preocupa si algo no les sale, disfrutan del proceso. Para mí la costura se trata de buscar esos momentos, de jugar” .

Ecofriendly. Cada vez son más los consumidores que buscan ahorrar y aprovechar lo que ya tienen. Además, esta filosofía te permite confeccionar prendas que se asemejan a las de alta costura.

2. Hacer las mejores fotos

KIKE ARNAIZ Kike Arnaiz imparte cursos de fotografía a través de Hotmart.

Kike Arnaiz es un reconocido fotógrafo de viajes que imparte clases online en Hotmart.

Empezó subiendo vídeos a Youtube, pero el interés por lo que enseñaba le obligó a profesionalizar sus cursos y ha formado ya a más de 10.000 alumnos. “Los comienzos son siempre difíciles y al principio no ganaba mucho, todo es constancia y disciplina para conseguir llegar donde estoy. Me gusta explicar a mis alumnos lo que cuesta desarrollarse y vivir de esto. No quiero vender humo y prometer que todo será fácil y rápido”, aconseja Kike.

La transformación digital ha convertido a la fotografía en una profesión muy demandada por las marcas que buscan freelance con talentos diferenciales. Por ello, Kike Arnaiz da las claves para desarrollarse en el mundo de la fotografía profesional:

El equipo fotográfico. No debemos preocuparnos por el equipo fotográfico, hay que interiorizar la teoría. Si la entiendes todo sale automático y eso es el 10%, lo demás es desarrollar tu parte artística. Tener claro el nicho al que te quieres enfocar. Como en otras industrias, la fotografía ofrece un abanico enorme de posibilidades de especialización. Puedes fotografiar paisajes, personas, objetos, eventos, moda y muchos otros nichos. Cuando eliges dedicarte a un enfoque —y no más de dos—, lo más probable es que puedas sobresalir entre la multitud y crear una marca personal para tus fotos. Crear contenido. Funciona mucho trabajar orgánicamente con contenido gratuito para llamar la atención y después promocionar tus fotos, servicios o, como en Hotmart, tus cursos. Hacer comunidad con otros fotógrafos. Fijarte en cómo trabajan. La fotografía es un mundo que se aprende rápido pero que aprendes todos los días con otras personas y con las situaciones cotidianas.

La mayoría de los clientes de Kike son españoles, pero también cuenta con una gran comunidad en Latinoamérica: “Una de mis mayores satisfacciones es conocer a mis clientes en el extranjero y que me digan que gracias a mis cursos les ha cambiado la vida y ahora tienen una profesión que les llena y les aporta ingresos”.

3. Entrenar a tu mascota

mascotasurbanas.com mascotasurbanas.com

Con el fin del confinamiento y los cambios en las rutinas, las conductas de los animales se han alterado notablemente pues, de nuevo, las mascotas se veían obligadas a pasar más tiempo solas. El mal comportamiento de esas mascotas llegan a desbordar a sus amos por la incapacidad de corregir su conducta y pueden terminar abandonándolas.

Para luchar contra el abandono animal y enseñar a los dueños a que adiestren a sus mascotas, Anika Rytel, creadora de mascotasurbanas.com, ha lanzado a través de Hotmart un curso online para ayudar a los dueños a corregir el mal comportamiento de sus perros. Así, las mascotas pueden vivir una vida más feliz, sana y equilibrada, y crear un vínculo más fuerte con sus dueños.

