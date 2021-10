No tan titánica

Me armo de valor y voy al cine a ver a Titane (Francia, 2021) de la directora francesa Julia Ducournau, que también ha escrito el guión. Voy sola: no me atrevo a decirle a ninguna sospechosa habitual que me acompañe; ya se tragan suficientes birrias y pelis inacabables por mi culpa, aunque también de vez en cuando vemos algunas muy buenas, inesperadamente iluminadoras, con magníficas protagonistas o llenas de un sentido del humor sutil o exquisito.