No te quedes con la boca abierta… actúa

El día 7 de abril se celebra el Día Mundial de la Salud. La RAE define el término ‘salud’ como “estado en que el ser orgánico ejerce normalmente todas sus funciones”; una aproximación amplia al término que pretende aglutinar todos los aspectos que hacen que un ser humano se encuentre bien. Pero más allá de definiciones oficiales, cuando el imaginario colectivo piensa en “salud” suele referirse al buen estado del cuerpo por fuera y por dentro: de sus huesos, músculos, órganos vitales, de su mente… Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones, uno de los órganos que nos permiten llegar a la vejez gozando de una buena calidad de vida, la boca, resulta la gran olvidada.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) determina que la salud bucodental es fundamental para gozar de una buena salud general. Establece que un individuo disfruta de una correcta salud bucodental cuando se produce una ausencia de dolor orofacial, cáncer de boca o de garganta, infecciones y llagas bucales, enfermedades periodontales (de las encías), caries, pérdida de dientes y otras enfermedades y trastornos que limitan en la persona afectada la capacidad de morder, masticar, sonreír y hablar.

Una mala alimentación, la falta de higiene, el tabaquismo o el consumo de alcohol son algunas de las causas que producen enfermedades bucodentales. Y es que no son pocos los que las padecen: entre un 60%-90% de los niños y casi el 100% de los adultos tienen caries en todo el mundo; alrededor de un 20% de los comprendidos entre los 35 y los 44 años tiene alguna enfermedad grave en las encías que puede resultar en la pérdida de dientes y, aproximadamente el 30% de la población mundial con edades entre los 65 y los 74 años no tiene dientes naturales, según la OMS.

Si 9 de cada 10 personas en todo el mundo está en riesgo de padecer dolencias en la boca, ¿por qué hacemos tan poco para prevenirlo? Dejando a un lado que acudir al dentista suele producir miedo (el fenómeno llamado “odontofobia”), la gran mayoría de gente no se conciencia del riesgo que entraña el no cuidar su salud bucodental hasta que no aparece, casi siempre de forma repentina, una enfermedad grave. En ese momento quizás ya no tenga remedio pero, si desde niños nos acostumbramos a la prevención y a los chequeos habituales, podremos disfrutar de una vida saludable.