"¿No tenéis vergüenza?": Durísimas críticas a 'Viva La Vida' por este reportaje sobre Adara

Lo he visto a veces y siempre he sentido cierta vergüenza ajena.

Ahora bien, lo que estoy viendo esta tarde sobre cómo están tratando el POSPARTO de @adara_oficial me REPUGNA.

Nombrando al bebé todo el rato, trivializando con las secuelas del parto...

Dais ASCO.#VivaLaVida246