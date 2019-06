"No tenemos tiempo para vuestras tonterías": Antón Losada, durísimo con estos dos líderes políticos

Antón Losada, periodista y tertuliano de programas como Hoy por Hoy, de la Cadena SER, ha mostrado este sábado su indignación con la situación política derivada del bloqueo a la investidura del presidente del Gobierno.

En un mensaje grabado en vídeo publicado en su cuenta de Twitter, Losada se ha dirigido al jefe del Ejecutivo en funciones y líder del PSOE, Pedro Sánchez, y al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y les ha enviado el siguiente recado:

“Vamos a ver. Pedro, Pablo. No tenemos tiempo para vuestras tonterías. Nosotros sabemos perfectamente lo que votamos el 28 de abril y vosotros también lo sabéis. Vuestro trabajo, vuestro único trabajo es entenderos y nuestro trabajo no es decidir quién tiene la culpa si no os ponéis de acuerdo”.