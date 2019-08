"Ninguna gana": un asqueado Revilla pega un corte histórico a la presentadora de 'Espejo Público'

Asqueado, aburrido... casi indignado. El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha pegado un corte antológico a la presentadora de Espejo Público, Lorena García, cuando lo ha presentado esta mañana para que opine sobre la actualidad política: “Gracias por aceptar nuestra invitación”, ha introducido García a Revilla, cuya cara de póquer anunciaba tormenta.

“Pues sí, mira. Está bien que me las des. Porque no tengo ninguna gana de hablar para decir siempre lo mismo. Y no voy a deciros que no porque sé que tenéis que cubrir una serie de horas de programa”, ha empezado el presidente cántabro.

García no sabía muy bien dónde meterse: “Pero siempre es un placer escucharle...”, ha acertado la presentadora a decir.

“Pero escuchar lo mismo siempre...”, ha reiterado Revilla.

El presidente cántabro ha comenzado su intervención mostrando su “perplejidad” ante la propuesta de este lunes del PP de plantear un candidato de consenso alternativo a Pedro Sánchez: ”Lo del candidato alternativo a Sánchez propuesto por el PP, estoy perplejo”, ha afirmado Revilla, quien ha asegurado que nunca había visto “un partidismo tan cainita como en la actualidad, sin voluntad ninguna de mirar los intereses de España”.

Para Revilla, “ahora los partidos son enemigos en vez de rivales”.

En este contexto, el presidetne cántabro sólo ve dos opciones: “O Sánchez o elecciones”.

“Aquí ha ganado las elecciones Pedro Sánchez, holgadamente... no suma pero hago el razonamiento. Cuando alguien gana no tiene por qué ser necesariamente el que gobierne siempre que enfrente se articule una mayoría... un Gobierno lógico”, ha planteado, antes de concretar que “cuando no se articula un Gobierno alternativo sólo queda la opción de dejar gobernar o unas nuevas elecciones”.

“No sé si en septiembre alguien entrará en razón y dejará votar a la lista más votada para no hacer el ridículo y cabrear muchísimo a los ciudadanos”, ha expuesto Revilla.

Así mismo, el presidente cántabro ha culpado a Podemos del bloqueo por no aceptar la oferta de Gobierno conjunto del PSOE: “Si no han tocado poder ni en una junta vecinal. Para mí la oferta del PSOE era más que generosa y no se la van a volver a hacer”, ha argumentado.

“Si supieran el daño que están haciendo a los ciudadanos con esta situación de no tener gobierno, se lo pensarían dos veces”, ha sentenciado.