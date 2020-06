"No tienes ni idea": el duro encontronazo entre Fani y Sonsoles Ónega en 'La Casa Fuerte'

Fani trató de enfatizar que se refería a estas asignaturas porque no las había dado en casa, algo que encendió más a Ónega. “Claro, eso es lo preocupante”, le dejó caer la presentadora. A pesar de que Fani parecía no enterarse del comentario, la exmiss María Jesús Ruiz, se lo aclaró recalcando que quería decir que los valores faltan en casa.

“Mi hijo se esfuerza muchísimo Sonsoles, y es un niño que siempre aprueba todas. Estoy segura de que ha suspendido plástica, educación física y valores porque son las que no ha tenido clase durante el confinamiento”, trató de adivinar la exconcursante de Supervivientes . Sin embargo, tras su frase, Sonsoles Ónega soltó una pullita desde plató: “Vaya, valores. Vaya hombre. Fani no me digas que ha suspendido valores. ¿Sin saberlo ya piensas que ha suspendido valores?”.

Tras esto, Ónega les dijo las asignaturas que había suspendido el pequeño y que ninguna de ellas era valores. “Tu hijo no ha suspendido valores, de hecho en valores ha sacado un ocho. Te has puesto la venda antes de la herida. Ha suspendido música, sociales y matemáticas”, le respondió la presentadora.

La pareja se sorprendió al conocer que el hijo de Fani había suspendido matemáticas, pero se mostraron contentos porque iba a poder ir al instituto. “Bueno habrá que ver si en el instituto remonta, pero va a haber que ayudarle porque pasar con tres suspensos es complicado”, señaló Ónega.

Minutos más tarde, cuando el tema parecía aparcado. Fani empezó respondiendo a la presentadora: “Sonsoles, tu comentario no me ha gustado nada, cómo te has referido a mi hijo cuando no tienes ni idea de la educación que yo le doy a mi hijo en casa”.

“En ningún momento he juzgado la educación que tú le das a tú hijo”, aclaró Ónega a lo que Christofer respondía que el comentario de los valores le había quedado muy feo. “Me ha sentado muy mal, Sonsoles, porque a mí me preocupa mucho la educación y sus estudios y yo le estaba quitando hierro al asunto por si era música, plástica, incluso valores. Pero no valores de la educación que le doy en casa porque es un niño muy educado que todo lo pide por favor”, respondió la concursante.

“Y el comentario que has soltado de: ‘Ah, precisamente valores, ¿Cómo le vas a dar tú valores?’ Pues eso me ha dolido muchísimo. Para poder criticar tienes que saberlo antes pero bueno”, añadió visiblemente dolida.

La pareja se retiró momentáneamente del lugar donde se encontraban con el resto de concursantes y a su vuelta Ónega se disculpó.

“En ningún momento hemos querido juzgar la manera en la que educáis a vuestro hijo, yo soy madre, y en ningún momento he querido hacer un comentario que pudiese ofenderte como madre y por supuesto a tu hijo porque es un menor. Así que no pasa nada si has interpretado algo de una manera que te ha dolido. Siento que te hayas llevado un disgusto”, señaló.