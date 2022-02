No todas las tetas dan miedo

KENZO TRIBOUILLARD via AFP via Getty Images

KENZO TRIBOUILLARD via AFP via Getty Images El grupo Maneskin, tras proclamarse campeón del festival de Eurovisión.

Pero odios aparte, este festival de Benidorm nos ha traído una polémica más: el (supuesto) recelo a las tetas. Rigoberta Bandini, en su Ay Mamá, nos decía eso de “ no sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas ”, poniendo en el centro lo que generalmente está en la periferia: lo atávico que puede ser el miedo a los roles y a los cuerpos, a la libertad y, en este caso, a las tetas.

Que el festival de Benidorm ha suscitado polémica, queda fuera de toda duda. Y que las redes sociales pueden funcionar como una auténtica máquina de picar carne, también. Nos movemos bien en la dialéctica del conmigo o contra mí, de señalar al que no nos gusta, al que piensa distinto. Qué desagradable profesión debe ser esa de odiar y difamar a todo el que se mueva.

La exhibición de las tetas de los hombres, lejos de generar miedos o pánicos morales o sexuales, son un símbolo de poder, de hegemonía, y, en algunos casos, de erotismo y placer. Todas las tetas no dan miedo, las de los hombres se exhiben como parte del juego erótico sin ningún problema. El miedo aparece cuando se sospecha que las tetas de las mujeres pueden ser expuestas.

El cantante de Maneskin, grupo ganador del anterior festival de Eurovisión , enseñó sus tetas sin problema durante su actuación -y el resto de los hombres de su grupo-, en cambio la única mujer componente del mismo rompía con esa estética: sus tetas estaban a cubierto. ¿Alguien puede afirmar que es por puro azar? ¿Acaso no podemos deducir que las tetas de las mujeres son las que dan miedo?

He tenido que leer estos días por Twitter algunos comentarios relativizando este miedo . Y yo, por más que lo pienso, menos entiendo esa banalización que se pretende del mensaje de Bandini. Parece evidente que, aunque hubiera querido, Rigoberta no hubiera podido mostrar sus tetas en el escenario; y parece también obvio que un tío puede enseñar las suyas sin problema, sin pánico y sin miedo.

Por eso estas últimas tetas son parte de un discurso no solo asumido, sino fomentado: en el hombre, sexo y poder no generan conflicto; en cambio, en la mujer, su capacidad de agencia, su cuerpo, su sexo, su maternidad, quedan diluidas a expensas de los ojos de otros: así, el hombre observa y la mujer es observada. Y es justamente esa falsa apariencia del hombre-sujeto y de la mujer-objeto lo que hace que, efectivamente, sean solo las tetas de las mujeres las que generan pánico moral.

Otra de las cuestiones que me preocupan (y que me ocupan) es el descuido sobre las maternidades – y paternidades- en los debates que tenemos en los feminismos y que aparecen y reaparecen sin llegar a concluir. Me gusta asumir como punto de partida la puntualización que hace Adrianne Rich (1976) cuando diferencia entre maternidad como experiencia vital y maternidad como institución; la primera radica únicamente en los cuerpos de las mujeres, la segunda queda bajo control del andrós. Por eso, las tetas de las mujeres generan tanto pánico: son un símbolo de su capacidad de agencia, un símbolo en el que la mujer-madre se fusiona con la mujer-sexual; en definitiva, las tetas de las mujeres generan pánico cuando escapan del control del androcentrismo.