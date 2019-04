No todo es tan sencillo como parece en Westeros: El machismo en el mundo de la fantasía

A la serie de HBO Game Of Thrones se le critica con frecuencia por usar el sexo, la figura de la mujer y la violencia para hacer hincapié en los momentos claves de la historia. Una acusación que, además, insiste en el hecho en que la historia trivializa y menosprecia lo femenino (con frecuencia vilipendiado y sometido a la autoridad masculina), para brindar una supuesta profundidad argumental a los hilos principales de la narración. ¿Pero, es así? En realidad, no todo es tan sencillo.

Hace unos años, participaba en un grupo de lectura que analizaba la por entonces desconocida serie de libros Canción de hielo y fuego del escritor George R. R. Martin, en la que se basa la serie. Entre los participantes, había un gran interés no sólo por el desarrollo de una sólida novela río, sino también por la capacidad del escritor para crear un universo literario coherente y profundo. Se debatió el uso de la magia, de la fantasía y la ficción, esa mezcla de lo verídico y lo creíble que brindaba a la saga una solidez inesperada, la mirada múltiple de los personajes, la violencia como parte del discurso y, como no podía ser de otra forma, el rol de las mujeres dentro de la historia. Siendo como soy una feminista que no se molesta en disimularlo, cuando este punto se tocó inmediatamente todo el grupo me miró con atención. Me encogí de hombros.

— La figura de la mujer se comprende desde el contexto medieval que usa el autor como referencia — opiné — , ni más ni menos.

Hubo asentimientos, algunos murmullos de apoyo, pero también miradas de sorpresa. Una de las mujeres de la concurrencia pareció ofendida por lo que acababa de decir.

— ¿Me estás diciendo que está bien y es aceptable que Daenerys Targaryen fuera vendida a un salvaje y violada en su noche de bodas? — me reclamó.

— No, no lo es. Estoy diciendo que el autor utiliza aspectos de la Edad Media como marco de referencia en la historia. Y durante la época, el trato de la mujer era ese.

— ¿Y no te parece necesario que en una obra con dragones y magia también se juegue con esos aspectos?

— No. La magia no cambia lo esencial. Y la cultura es un rasgo muy coherente y consistente en lo que el escritor cuenta.