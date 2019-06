No va mássss: hagan Gobierno, señores

“No, no y no. Tiro otra vez, ¡el dado ha caído inclinado! No vale”, dice un mal perdedor cuando jugando al parchís, por ejemplo, la suerte no está de su lado. A lo que sus contrincantes responden: “Eso es trampa”, y unos van a por él, cueste lo que cueste, y otros son algo más conciliadores, pensando que en un momento dado pueden sacar alguna ventaja.

Desde las elecciones, con unos resultados claros como el agua, a los políticos les ha dado por jugar. “O gano yo, que entré mi última ficha en casa o repetimos la partida”, parece decir Pedro Sánchez (que sí ganó), sin tener en cuenta la falta de respeto que infringe hacia los ciudadanos que votaron y el gasto innecesario que supondría repetir comicios.

Algo por el estilo suelta Pablo Iglesias que, en lugar de admitir que él tiene mucho (o todo) que ver con los penosos resultados de Unidas Podemos, acribilla a Errejón -que está jugando otra partida- y cambia a Pablo Echeniquecomo quien se pone una tirita para sanar una pupa y el tema se arregla por arte de magia.

En cuanto al tridente de la derecha, que parece un par de palillos chinos al que le ha salido uno extra, por lo que entre los tres no son capaces de coger un sushi -a uno no le gusta el salmón, al otro el arroz y el tercero odia el aguacate-, honestamente no pueden ser buenos mosqueteros porque los tres pretenden ser D’Artagnan, o lo que es lo mismo: no son buen equipo al pretender encestar el poder.