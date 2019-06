El detalle de esta foto de Soraya que ha provocado las bromas de sus seguidores

Los dos muñecos e iconos de la infancia que las acompañan —Espinete y Don Pimpón, de Barrio Sésamo — no son precisamente como salían en la tele. Y, de hecho, podrían protagonizar alguna película de miedo. ¡Ojo a Don Pimpón!

La extriunfita ha destacado su look y sus recuerdos de infancia, pero la mayoría de sus seguidores se han percatado de un detalle, un tanto perturbador.

3,697 Likes, 94 Comments - SORAYA (@soraya82) on Instagram: "He encontrado esta foto de hace ... uff ,nose ni cuántos años tendría yo en esa foto.Pues de cuando..."

“He encontrado esta foto de hace... Uff, no sé ni cuántos años tendría yo en esa foto. Pues de cuando se llevaban Espinete y Don Pimpón! ☺️ Me encanta mi ropa, una tomboy en potencia, look masculino de la época 😏”, ha escrito junto a la imagen.

Sin embargo, el aspecto de este Don Pimpón más morenito de lo que recordábamos no ha pasado desapercibido por sus seguidores.