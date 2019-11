"No voy a discutir con esa imbécil": el periodista Toni Bolaño, contundente en 'Espejo Público'

El periodista Toni Bolaño ha cargado con insólita dureza contra la consejera de Presidencia y portavoz de la Generalitat, Meritxell Budó, a cuenta de las últimas tensiones sociales en Cataluña. Lo ha hecho en el programa Espejo Público de Antena 3, donde es colaborador habitual.

Bolaño se ha referido, en concreto, a las palabras de Budó tras el acoso sufrido por varios invitados al acto de entrega de los premios Princesa de Girona presidido por los reyes en Barcelona. Uno de ellos fue Josep Bou, líder del PP en el Ayuntamiento de la Ciudad Condal, que denunció los ataques sufridos en pleno directo. La portavoz del Ejecutivo catalán descartó que hubiera agresiones y solo reconoció “algún silbido, alguna palabra fuera de sitio y alguna imagen desafortunada”.

Bolaño ha advertido que “si no me callo, reviento” antes de hacer su particular speech: “Que salga una señora y que diga de los insultos, los escupitajos, las patadas, las amenazas, las amenazas de muerte... que ella no vio violencia, que solo fueron palabras fuera de tono... No voy a decir palabras, porque si me saliesen las palabras, pero no voy a discutir con una imbécil para no ponerme a su nivel. Tendría que dimitir ya porque me parece una vergüenza que esa tipeja, que esa tipeja...”