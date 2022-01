'Noche de Reyes' o jugarse un Shakespeare

Luego se lee que Álvaro Tato, de Ron Lalá, firma la adaptación al español. Que dirige Helena Pimenta, que viene de hacer obras bonitas y buenas con la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Y, at last but not least, en el elenco se encuentra Rafa Castejón. Vamos que ¿dónde dice que hay que comprarse la entrada?