Nocilla se lleva Twitter por delante con su respuesta a esto: 40.000 me gusta y 4.000 retuits

Ya está. No hay más. Y los reuits caen por miles.

Lo está protagonizando la cuenta oficial de Nocilla, ese producto que ha marcado la infancia (y no tan infancia) de muchos y que ha conseguido coronarse en la red social con un mensaje que acumula nada más y nada menos que 4.000 retuits y 40.000 ‘me gusta’ en un día.

El propio usuario ha respondido después, intentando aprovechar el tirón.

“Oye amigo Nocilla, que menudo viral te has cascado gracias a mi eh JAJAJAJAJ, ya me podíais regalar algo como hacen las marcas guays, seguro que tenéis merchandising chulisimo, no sé dos sudaderas que pongan Nocilla y las luzco con orgullo, mis colores desde chiquito, venga crack”, ha escrito.