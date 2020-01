Noemí Galera da información del exterior a los concursantes de 'OT 2020' tras lo ocurrido en la última gala

Pero sin duda la más afectada por el grito ha sido Nía, que pensaba que eso iba por ella y que no ha podido contener las lágrimas. Ahora, en el repaso de temas de la gala, Galera les ha tenido que explicar de dónde sale lo de “Estefaníaaa”.

“Hubo un comentario de Estefanía que no entendí y que ya me empecé a rayar”, ha dicho Nía. “Os lo dejo claro, esto no es una cosa que tenga que ver con este programa. Es algo de otro programa de otra cadena que ahora se ha hecho viral. Lo digo para que no os rayéis. Se ha hecho viral el grito de ‘Estefaníaaaa’ y justo va y tú dices ‘Estefanía’. No tiene nada que ver con OT”, ha explicado Galera.