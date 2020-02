Noemí Galera recrimina a un miembro del jurado en 'OT 2020' y lanza una pulla a un programa de Antena 3

OT 2020, el talent musical de TVE, vivió este domingo una nueva gala, que acabó con Nick expulsado y con los concursantes Anaju y Javy nominados para abandonar la Academía el próximo domingo.

Más allá de las actuaciones de los triunfitos brilló Noemí Galera. En una conexión, la directora hizo una valoración en la que mostró su descontento con el jurado y se acordó del programa de Antena 3 Tu cara me suena.

Galera, que reconoció que ella y el resto de profesores estaban contentos por el nivel mostrado por los concursantes y por lo difícil que se lo pusieron al jurado, defendió a Anaju. La triunfita recibió la crítica de Natalia Jiménez, que le aseguró que no había tenido la fuerza necesaria para su interpretación de Amor eterno, de Shaila Dúrcal.

“En el caso de Anaju, efectivamente es una canción muy difícil, pero yo quiero recordar que no estamos haciendo Tu cara me suena. Nosotros hacemos versiones y nos adaptamos a las voces que tenemos”, afirmó la directora de la Academia, que le añadió que seguramente no había sido su mejor pase porque había desafinado un poco.

La cantante de La quinta estación también valoró a Anne de manera polémica pidiéndole un falsete. Sin embargo, Galera destacó que nunca le pidieron ese falsete y confesó que les había gustado “muchísimo”.