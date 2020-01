Noemí Galera, tras lo visto en 'OT 2020': "No quiero entrar en detalles, si lo hago será para sancionar a alguien"

Segunda semana de Operación Triunfo 2020 y nueva bronca de Noemí Galera a los triunfitos.

La directora de la Academia ha regañado a los concursantes después del repaso de la gala 1, del que tampoco hay demasiadas cosas buenas que sacar según Manu Guix y las opiniones de los espectadores en Twitter.

Galera ha expuesto la mala conducta en algunos aspectos de los triunfitos: faltas de respeto entre ellos, desorden, suciedad en las zonas comunes, el mal uso de los micros dentro de la Academia y hasta ha criticado que algunos vayan en zapatillas de casa a los ensayos. “Esto es una zona de trabajo, pensad que cogéis el autobús para ir al conservatorio”, les ha espetado.

Después, Galera se ha centrado directamente en la convivencia: “Yo a veces escucho cosas o veo acciones que lo que me saldría es subir a deciros que qué hacéis. Pero bueno, entiendo que cada uno es mayor de edad y tiene su manera de funcionar, sus ideas y yo las voy a respetar”.

“Recapacitad y pensad cómo os habláis entre vosotros, cómo os cogéis las cosas. Las cosas se piden por favor y se dan las gracias”, ha añadido.

Galera ha ido aumentando el tono de la reprimenda:“Si no sois buenas personas, no tendréis fans. Yo no voy a querer ser igual que alguien que habla con desprecio, que no pide las cosas, que grita a otro. Y estoy generalizando porque no quiero entrar en detalles, y espero que no me hagáis hacerlo, porque si lo hago, será ya para sancionar a alguien”.

Y ha sentenciado: “Si sois una piña, demostradlo”.