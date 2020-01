Norma Duval se marcha entre lágrimas de 'Mi Casa Es La Tuya': "Lo siento"

Duval rememoró con Osborne cómo se enteró de la dolencia de su hermana, que no había comentado a nadie que sangraba durante dos años.

Norma Duval , vedette y presentadora, no pudo aguantar las lágrimas durante la entrevista que Bertín Osborne le realizó en el programa Mi Casa Es La Tuya de Telecinco.

“Déjate de ir, que cada vez que íbamos nos costaba un dineral, vete a La Paz, inmediatamente, a urgencias. Si tenemos unos médicos maravillosos”, comentó Duval. “Maravillosos, maravillosos”, apostilló el presentador.

Duval comentó que en La Paz consiguieron reconocer el cáncer que tenía su hermana pero, tras tres años que “fueron un rosario tremendo”, Carla falleció.

La presentadora no pudo evitar emocionarse al recordar el papel que su exmarido, José Frade, tuvo en todo esto. “Se portó muy bien, eso no se me va a olvidar a mí en la vida. Cómo se portó con mi hermana...”, dijo Duval antes de detenerse en seco, aguantar las lágrimas y levantarse del sofá donde charlaba con Osborne.