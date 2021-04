Norma Duval responde a la polémica de su vacunación: "El odio que circula por las venas produce tanto daño como este virus"

“Ni he sido enchufada, ni me he saltado la cola, ni estoy haciendo campaña”. Norma Duval ha sido rotunda después del revuelo que ha causado su vacunación este viernes contra el coronavirus. La vedette ha causado sensación por el look elegido para la ocasión, por sus vídeos del momento... y por las críticas de quienes le han acusado de ‘saltarse la cola’.

Duval ha recibido la primera dosis de AstraZeneca que se está poniendo a los ciudadanos de hasta 65 años, edad que ella ha cumplido este domingo, un día después de asistir al Zendal (Madrid). Y como “a veces el odio que circula por las venas produce tanto daño como este virus que es mortal”, la vedette ha querido explicarse en su cuenta de Instagram.

“Hago este vídeo para aclarar cosas que se han dicho después de mi vacunación por personas desinformadas, que han dicho muchas tonterías”, ha comenzado a relatar la catalana, que se ha dirigido a quienes piensan que ha sido “enchufada” y que le han llamado “porque estamos en campaña política”.