¡Nos arrojaron gas lacrimógeno! La represión en la marcha 8M en la Ciudad de México

Fue entonces que me di cuenta de que ella se había retrasado.

— No voy a llegar porque me acaba de pasar una experiencia horrible con un taxista que me llevó a casa y me acosó en el camino — me decía ella en un mensaje.

—¿Estás bien?, ¿estás en casa? — me respondió que sí, pero que seguía muy asustada.

Este mensaje fue la respuesta que yo necesitaba a la pregunta que me seguía haciendo acerca de si debía de asistir a la marcha o no.

2020: el año más violento para las mujeres en México

El 2020 fue el año más violento para las mexicanas, ya que debido al confinamiento por la pandemia de COVID-19, las víctimas tuvieron que convivir tiempo completo con sus agresores.

México cerró el año con 3,723 muertes violentas de mujeres; sin embargo, solo 940 fueron tipificadas como feminicidios. Y así, con esas cifras récord, las mujeres se preparaban para una marcha más del 8M, donde las demandas siguen siendo las mismas.