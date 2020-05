Nos encaminamos a una sexta extinción de especies y por eso es urgente defender la biodiversidad

Esta semana se hará pública, si no hay cambios de última hora, el primer documento de la Estrategia de Biodiversidad de la Unión Europea que presentará la Comisión Europea.

La sexta extinción requiere de una acción urgente y la estrategia no se puede retrasar más; una estrategia que debe ser ambiciosa en sus objetivos e integral, de manera que abarque y trate todas las causas de pérdida de biodiversidad y proponga soluciones viables a cada una de ellas de manera urgente.

Hay muchas cuestiones relevantes y que ya fueron adelantadas en la resolución de este Parlamento para la COP15.

Por un lado, en cuanto a los objetivos de conservación y restauración, la UE necesita contar con objetivos ambiciosos de conservación y de restauración de la naturaleza. El Parlamento ya manifestó su voluntad para que en 2030 el 30% de las áreas naturales fueran protegidas y el 50% para el 2050. De la misma forma, un 30% de los ecosistemas y áreas degradadas actuales deben restaurarse para 2030.

Por otro lado, el Parlamento también ha pedido en varias de sus resoluciones (como la resolución de polinizadores o la resolución sobre la COP15) que haya un objetivo vinculante ambicioso de reducción de pesticidas.

A día de hoy, no hemos conseguido alcanzar los objetivos de la Estrategia Europea de Biodiversidad de 2010 ni tampoco los objetivos de Aichi a 2020, por lo que es evidente que, si los objetivos no son vinculantes, éstos no se cumplen. La nueva estrategia no puede quedar en una recolección de ideas y objetivos que luego no se cumplan.