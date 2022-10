Nos han dado calabazas.

-Mejor tener una excusa para regresar por si alguien me propone quedarme, que no voy a desperdiciar un billete con estas tarifas.

No seré yo quien critique su reticencia. El cementerio español es soso, incluso en su día grande. Aquí no pasamos de flores más o menos marchitas, aunque también se impone el plástico, más duradero e higiénico. Dicen en México que las caléndulas atraen a los espíritus, y yo sospecho que las flores artificiales solo llaman la atención de la abeja de Rumasa.

Que los muertos no se levanten al reclamo de los antojitos, tacos y chimichangas que sus familiares colocan sobre las losas para celebrar con ellos la festividad, o que ni siquiera reaccionen ante los hijos del agave y la sangrita que se derraman sobre el suelo consagrado, me fortalece en mi descreimiento. Las calaveras de azúcar, premio para los niños golosos, que repitiera Posadas en sus viñetas, no quieren espantar ni burlarse, sino plasmar que estar vivo y estar muerto son circunstancias normales a veces idénticas (solo que la segunda cansa menos), y que charro y gachupín se quedarán en los huesos por igual. Quienes aún resisten, lo celebran deseando que los esqueletos disfruten a su vez.

Me dicen que allí se mantiene viva la tradición de representar Don Juan Tenorio en cualquier tablado que resista el peso de un burlador, una novicia y una estatua. Por estos lares, la costumbre entró en decadencia, al parecer, cuando el éxito de Historia de una escalera llevó al Teatro Español a no interrumpir las representaciones para organizar la rimada (y un tanto ripiosa en ocasiones) redención del seductor. Tras comprobar que no se hundían los cimientos de los teatros por no vestir con calzas acuchilladas, el uno de noviembre se quedó con los dramas, comedias, zarzuelas y sainetes de los días laborables. Al bueno de Buero Vallejo se le llamó, desde entonces, capitán Centellas, el hombre que mató a don Juan.