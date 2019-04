Nos hemos leído el programa de Vox y nos ha salido esto

Por si había alguna duda, en el programa las palabras más repetidas son nacional o nación (75 veces), España (16)-, inmigrantes o inmigración (10) y españoles (8). Esto no es casual: la agrupación ha puesto como eje central de su campaña “la unidad de España y la igualdad entre españoles”, por lo que estos 100 puntos son los mismos para todas las comunidades autónomas del país así como en las dos ciudades autónomas. Se conoce que en esa España que quieren cuidar el medio ambiente, por poner un ejemplo, no existe.

De ahí que el primer punto de programa -antes de la sanidad o la educación- sea sobre la unidad de España: el cumplimiento de la Constitución, la suspensión inmediata de la autonomía de Cataluña y el procesamiento de los “sublevados en el golpe de Estado separatista”, así como la ilegalización de los partidos, asociaciones u ONGs que persigan la destrucción de la unidad territorial de España. Que no falte el agravamiento de las penas por las ofensas y ultrajes a España y sus símbolos. Así que cuidadito con lo que haces con la bandera…

Y españoles de bien no son los inmigrantes, según Abascal. De ahí que cuando uno lee las medidas que propone en el apartado de inmigración, no sabe si está leyendo el programa electoral de un partido español o el del presidente de EEUU, Donald Trump. Como el líder estadounidense, se aboga por un “muro infranqueable en Ceuta y Melilla” y “dar a policías y FFAA todos los recursos materiales y humanos para que se puedan cuidar las fronteras”. La ultraderecha española también quiere deportar a los inmigrantes ilegales a sus países de origen así como a quienes hayan reincidido en la comisión de delitos leves o hayan cometido alguno tipificado como grave. Además, con el objetivo de lo que llaman “efecto llamada”, Vox propone que cualquier inmigrante que no haya accedido a España por vías legales sea incapacitado “de por vida” a legalizar su situación en el país y por tanto, a recibir cualquier tipo de ayuda de la administración estatal.

Como era de esperar, en su España ideal, no tiene cabida las mezquitas: hay que eliminarlas como hay que acabar con el acceso gratuito a la sanidad para inmigrantes ilegales. No vaya a ser que se integren y eso...

Mujeres: adiós a las cuotas y a la Ley de Violencia de Género

Uno de los temas de los que se ha abanderado el partido ultraderechista ha sido la lucha contra el feminismo -ya saben, Abascal no es feminista, es “un hombre casado con una mujer”- y los avances de las mujeres en los últimos años. Por eso plantea suprimir en la sanidad pública intervenciones quirúrgicas ajenas a la salud, como el cambio de sexo o el aborto.