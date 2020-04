11 noticias que debes saber hoy sobre el coronavirus

Europa Press News via Getty Images

Todos los alumnos de hasta bachillerato y de formación profesional, salvo casos muy excepcionales, pasarán de curso, aunque no con la misma nota. Es lo que ha acordado el Gobierno este miércoles con las comunidades autónomas en una reunión definitiva en cuanto al fin de curso, que tenía como objetivo acabar con la incertidumbre de familias, alumnos y docentes. “Ningún alumno perderá el curso escolar por el covid-19”, ha asegurado la ministra de Educación Isabel Celaá.

En otra de las preguntas, se les pide imaginar que Pablo Casado, presidente del Partido Popular, es el presidente del Gobierno y valorar si la lucha contra el COVID-19 se estaría haciendo mejor o no.

Casado aleja más los Pactos de la Moncloa y retrasa la reunión con Sánchez

Los no nacidos nuevos Pactos de La Moncloa se evaporan cada día más. El líder del PP, Pablo Casado, se ha mostrado durísimo con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la sesión de control en el Congreso alejando ese gran plan nacional: “A usted sólo le importa el poder”, “usted no es el rey”, “ha engañado tanto que no se fía nadie”, “la otra mano del doberman del PSOE”, “si quiere pactar algo, cosa que dudo, que sea en el Parlamento, con luz y taquígrafos”. Además, ha retrasado la reunión con Sánchez a la semana que viene.