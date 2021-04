Así está Notre Dame dos años después del incendio

GEOFFROY VAN DER HASSELT /AFP via Getty Images

No, a pesar de que se han realizado avances en la reconstrucción todavía se está lejos de ver recuperada Notre Dame. Y cuesta creer que se llegará a un objetivo que todavía sigue en pie. Tenerla terminada para 2024.

“Reabrir en 2024 sigue siendo el objetivo. Tenemos que conseguirlo y el secreto, pese al plomo y el coronavirus, es avanzar con una planificación rigurosa”, aseguró Jean-Louis Georgelin, responsable del proyecto de reconstrucción de Notre Dame.

No obstante, la finalización de la primera fase del proyecto de rehabilitación, la consolidación de la estructura de bóvedas, no está prevista hasta finales de este verano. La imagen que deja Notre Dame en la actualidad está marcada por los andamiajes, la grúa y el perímetro de seguridad por el que continúa delimitada. Así, no se aguardan grandes actos ni ceremonias en la catedral parisina por esta funesta efeméride.