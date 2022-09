Novak Djokovic confiesa lo que sintió al vivir la despedida de Federer con Nadal

Sin embargo, Djokovic ha confesado que en esos momentos no solo pensaba en su histórico oponente, sino que lo proyectaba a su futura retirada: “Debo decir que estaba pensando en cómo me vería cuando me despidiera del tenis”. “Además de, por supuesto, mi familia y las personas cercanas en mi vida, me encantaría tener a mis mayores rivales y competidores allí porque agregó algo más especial, agregó más importancia a ese momento”, ha añadido en mitad de su participación en el torneo de Tel Aviv (Israel).