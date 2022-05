Estas son las novedades de la nueva ley de Universidades

Europa Press News via Europa Press via Getty Images

Acabar con la precariedad dentro de la Universidad

Para ello, se recoge que el profesorado con contrato laboral temporal no podrá superar el 20% en efectivos de la plantilla de personal docente e investigador (PDI). También se modifica la figura del profesor asociado, que ahora tendrá limitada la docencia a 120 horas, así como de la figura de profesor visitante, cuyo contrato se limitará a dos años. Asimismo, se crea una nueva figura de sustituto, que sustituirá al PDI con derecho a reserva de puesto de trabajo.

Modificación de la financiación

La Ley también recoge otros cambios. Así, recogerá una mejora de la financiación pública, con el fin de llegar al 1% del PIB, ya que, tal y como ha lamentado Subirats, en los últimos años la financiación ha bajado un 20% y la Universidad no ha recuperado el nivel de inversión que tenía en 2009.

Pocos requisitos para ser rector y la reforma de los estatutos en manos de los claustros universitarios

Los mandatos de los rectores durarán seis años y se elegirán en función de los estatutos, no mediante un consejo de sabios como se planteó inicialmente. “Los decanos y directores se elegirán mediante elección directa por sufragio universal en la forma en que se recoja estatuariamente”, señala el texto. Para el cargo de rector serán funcionarios o rectores, que a diferencia de los requisitos anteriores tendrán que tener “méritos de investigación” y “experiencia de gestión universitaria en algún cargo unipersonal que determinen los Estatutos”.

Un nuevo acceso a la investigación y nuevos requisitos para los profesores

Además se abrirá una nueva vía para los investigadores que no estén acreditados por la Universidad y lo harán mediante las comunidades autónomas y no necesariamente mediante la acreditación estatal de ANECA . “La ANECA acordará, mediante convenio, la evaluación de dichos méritos y competencias por parte de las agencias de calidad autonómicas”, señala el texto.

Acabar con la endogamia y hablar de una ciencia “abierta y ciudadana”

“Se incorpora la necesidad de abrir la ciencia, de tener una ciencia ciudadana. También tenemos el problema del envejecimiento de la universidad. Más de la mitad de los profesores permanentes van a entrar en edad de jubilación en los próximos ocho años”, ha señalado Subirats. “Hay que incorporar gente joven y que no les sea eterno el proceso de estabilización y todo esto es imposible si no mejoramos la financiación pública”, ha animado. Los estudiantes que se involucren en la investigación verán recompensada su labor, aunque no se ha determinado aún cómo. Una de las opciones es mediante créditos universitarios.