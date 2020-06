Nudolandia

MARITHANIA SILVERO: No exactamente. Por lo general, los nudos que encontramos en la vida real están hechos con una cuerda que tiene un principio y un final y precisamente esto es lo que permite que podamos, por ejemplo, desatarnos los cordones al llegar a casa o desamarrar un barco. Ahora bien, si en cualquiera de los nudos que me comentas pegamos los extremos de la cuerda entre sí, tendríamos una idea intuitiva de lo que los matemáticos tenemos en mente cuando pensamos en un nudo. Para un matemático la cuerda no tiene principio ni final, lo que implica que el nudo no puede desatarse.

M.S.: ¡No es una pregunta simplona! De hecho sirve para explicar que cuando un matemático define un concepto nuevo, no lo hace de manera aleatoria, sino que esa definición viene motivada por una serie de condiciones que hay que imponer al objeto con el que se trabaja para seguir avanzando. Así, los nudos pseudoalternantes fueron definidos en 1976 por E. J. Mayland y K. Murasugi a partir de un tipo especial de superficies que necesitaban para probar un resultado relacionado con la teoría de grupos. Por otra parte, en 1983 L. Kauffman definió la familia de nudos alternativos como aquellos que satisfacían una serie de propiedades concretas que permitían generalizar algunos resultados ya conocidos. Dicho de otro modo: ambas familias surgieron en contextos distintos, y es por ello que se definieron de forma diferente (cada matemático exige al nudo las propiedades que necesita para probar sus resultados). No obstante, Kauffman era consciente de que las propiedades que debía cumplir un nudo para ser pseudoalternante tenían similitud con aquellas propiedades que debía cumplir para ser alternativo (y de hecho bajo algunas condiciones adicionales las propiedades son equivalentes), de ahí la conjetura que sostenía que la familia de nudos pseudoalternantes coincide con la de nudos alternativos.

M.S.: ¿Los más bonitos? Quizás los nudos tóricos, que son aquellos que pueden dibujarse en la superficie de un donut (los matemáticos decimos toro), porque tienen una simetría especial y satisfacen algunas propiedades que aún no llegamos a comprender del todo, y es que para los matemáticos no sólo es importante saber que algo es verdad, sino comprender por qué sucede.

A.L.: Conocí a la genial matemática Clara Grima y me dijo que su profesor de filosofía fue su gran inspiración. Yo, que soy profesor de filosofía, le dije que mi profesor de matemáticas fue de los más influyentes. ¿Quiénes le han inspirado a usted para ser matemática?

M.S.: Desde los siete u ocho años ya decía que quería ser matemática, así que está claro que mis maestros y mi propia familia tuvieron algo que ver, no sólo encauzándome en esta línea al proponerme acertijos y juegos numéricos o darme libros divulgativos para niños, sino animándome y no intentando quitarme esa idea de la cabeza, cosa que tristemente a veces pasa. También he tenido la suerte de tener profesores muy buenos en el instituto y en la universidad, y por supuesto una gran fuente de inspiración han sido mis directores, Juan González-Meneses y Pedro G. Manchón, sin duda las dos personas que mejor me han transmitido el cariño por esta ciencia.

A.L.: Me fascina la elegancia de los nudos y supongo que en parte eso fue lo que le maravilló a usted. ¿Se ve dedicándose a la divulgación, escribiendo quizás libros divulgativos? Yo veo un filón. ¿Alguna conclusión o algún nudo en particular para poner punto y final a esta entrevista?

M.S.: Me encanta mi trabajo y me gusta mucho conversar sobre matemáticas, no sólo con otros científicos o con mis alumnos, sino con público no especializado, personas que simplemente tienen curiosidad por entender un poquito más esta ciencia y comprender mejor el mundo en el que viven. Cuando surge la oportunidad, intento participar en charlas divulgativas, talleres científicos dirigidos a alumnos de instituto, colaborar con algunos medios de comunicación… podría decirte que lo hago por acercar la ciencia a la sociedad o por darle visibilidad, pero la verdad es que también disfruto mucho con este tipo de actividades. Así que sí, intentaré seguir colaborando con actividades de divulgación, pero no me veo escribiendo libros divulgativos, ¡eso ya son palabras mayores!

Para terminar, animaría a todos a interesarse y tener curiosidad por las matemáticas, a acercarse a ellas sin miedo y sin prejuicios, porque son muy divertidas y porque, como dice el lema elegido por la Unión Matemática Internacional para 2020: “Las Matemáticas están en todas partes”.

Marithania Silvero es profesora en la universidad de Huelva y miembro del Instituto de Matemáticas de la Universidad de Sevilla (IMUS).