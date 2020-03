Mi familia ya sabe lo que es el distanciamiento social porque lo vivimos en 2014

Años después, los recuerdos de aquella época no han afectado a los miembros de mi familia por igual. Hace poco, Sammi me recordó la fiesta de Purim improvisada que le organizamos. Habló de lo mucho que se divirtió haciendo el puzle y las manualidades en casa de su abuela y me preguntó si yo también me acordaba. Le dije que claro que me acordaba y le pregunté si sabe por qué lo celebramos así en 2014. No lo sabía. No tiene ni idea de la ansiedad que pasamos su padre y yo. Solo recordaba lo bueno.