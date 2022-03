Nuestro 8-M

En un día como el de hoy es imposible no acordarse también de las mujeres que padecen la crueldad de la guerra. La larga lista de guerras y conflictos activos en el mundo acaba ampliarse de la mano de la barbarie que está perpetrando el presidente ruso, Vladimir Putin, en Ucrania. Es imposible no quedarse desolado viendo las imágenes de mujeres huyendo de las bombas con sus bebés en brazos o de las que tienen que dar a luz refugiándose de los ataques, de madres desconsoladas que lloran sus pérdidas pero tienen que seguir adelante para lograr que sus hijos sobrevivan. Son precisamente esas imágenes las que, como recoge Amnistía Internacional en su informe anual, hacen hincapié en lo que “representa el conflicto y la crisis humanitaria para las mujeres y los niños y las niñas”. Son ellas, las mujeres y las niñas atrapadas en el conflicto en Ucrania, las que se suman ahora a los millones que sufren el inexorable coste humano del conflicto armado desde Siria hasta Yemen, pasando por Afganistán y mucho más allá.

Yo he tenido la suerte de criarme en una familia que jamás me han puesto ni un sólo límite; que han potenciado que hiciera lo que quisiera hacer. Mi madre me demostró, desde bien pequeña, que tenía que pelear por las mismas opciones que cualquiera. “Una habitación propia”, de Virginia Woolf, fue una de las innumerables obras de teatro que vimos juntas, pero de las que más me ha marcado y de las que mejor recuerdo guardo por todo el significado que encierra la obra y el hecho de que me llevara a verla. “Tenía el mismo espíritu de aventura, la misma imaginación, las mismas ansias de ver el mundo que él. Pero no la mandaron a la escuela”, describe a Judith, “la hermana de Shakespeare”. Y así se han sentido, se sienten, y se sentirán desgraciadamente miles y miles de mujeres en el mundo.