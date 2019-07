Nueva York de un plumazo nace de varios momentos vitales apelotonados tras años de vivencias neoyorquinas, la ciudad que te deja hacer cualquier cosa menos pensar. Por fin pude detenerme y mirarme en el espejo de la página en blanco, tras dejar mi trabajo como corresponsal de la Agencia Efe, decir adiós a la soltería y hola a la idea de que Nueva York no era un lugar de paso, sino que me quedaría ahí a largo plazo. Se acababa el Periodismo y volvía a estudiar, esta vez Sociología.

El señuelo de Erasmus tardío llegaba a su fin, comenzaba la emigración pura y dura. La soltería sin dar explicaciones también decía adiós y llegaba el espacio compartido del matrimonio. Podría haber salido un drama lleno de nostalgia, pero salió una comedia vital. La celebración de todo aquello a lo que daba carpetazo, pues me gusta terminar las cosas cuando todavía no me he hartado.