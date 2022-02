Nueva York despedirá a 3000 trabajadores municipales por no vacunarse

La ciudad de Nueva York despedirá este viernes a unos tres mil empleados municipales que han rechazado vacunarse contra la covid-19 pese a las reglas impuestas por el Ayuntamiento a sus trabajadores, según The New York Times.

Esa cifra representa menos de un 1% del total de trabajadores municipales. Desde que en octubre se anunciara la obligatoriedad de la vacunación para los empleados de la ciudad, hubo un aumento del 84% en las personas que decidieron inocularse con la primera dosis. Actualmente, cerca del 95% de los 370.000 trabajadores municipales están vacunados.

Es la primera tanda de despidos por este motivo que llevará a cabo la la ciudad de Nueva York. El consistorio neoyorquino ha exigido a sus trabajadores ponerse al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus para conservar su empleo, y pide dos dosis a todos los nuevos contratados.

Según recoge The New York Times, el alcalde, Eric Adams, ha dicho que preferiría no tener que despedir a los no vacunados, pero que al no recibir el pinchazo estaban “renunciando” a su puesto de trabajo.

En total, unos 13.000 empleados municipales han solicitado algún tipo de exención a la norma por motivos médicos o religiosos.

Los sindicatos rechazan esta medida

Otras ciudades como Boston y Chicago han propuesto exigir la vacunación de los empleados de la ciudad, pero se han enfrentado a un serio rechazo por parte de los sindicatos y los trabajadores.

Rechazo que también ha enfrentado la ciudad de Nueva York. Varios sindicatos que representan a policías, bomberos y maestros, entre otros colectivos, demandaron esta semana a la ciudad para invalidar los despidos, aunque hasta ahora los intentos en ese sentido no han tenido éxito en las cortes de Nueva York.

El pasado lunes, varios centenares de personas marcharon por las calles de la ciudad para protestar por estos requisitos y pedir el fin de las restricciones contra la covid-19 en una manifestación convocada con motivo del vencimiento del plazo dado a los funcionarios para vacunarse.