Nuevas masculinidades: así son los hombres que (también) combaten el machismo

El caso de Jorge Gonzalo (Madrid, 1980), fundador y director artístico de Back Productions , es quizás distinto. De algún modo, él llegó al feminismo por el enfado: el enfado de ver que su madre se enfrentaba a un techo de cristal por el que, siendo directora de marketing de una empresa, no se lo reconocían como tal; el enfado de que la gente piropeara a las chicas por la calle; el enfado al entender, gracias al libro Morder la manzana, de Leticia Dolera, “el miedo que pasa una mujer yendo sola por la calle”. “Ahí fue cuando pensé: ‘Yo nunca he vivido esto’. Y eso que de pequeño sufrí mucho bullying”, cuenta.

Para Iván Répila y Jaime Rodríguez esto vino propiciado por sus parejas. “El punto de inflexión fue conocer a mi mujer [la escritora Aixa de la Cruz] y hablar mucho con ella. Luego he tenido muchas más conversaciones con otras personas, pero la clave fue esa”, afirma Répila, que reconoce que hace unos meses, cuando nació su hija, también le tocó ‘revisionarse’. “Yo tenía una firme voluntad, y unas creencias, pero luego tuve una hija hace nueve meses. Y entonces me di cuenta de lo fácil que es incurrir en viejos errores”, admite el autor de El Aliado . “A nivel teórico, tienes las ideas muy claras. Pero en la realidad, cuando tienes que renunciar a tus privilegios y a tu comodidad, es más difícil. Es muy difícil arrancarlo; si acaso hay que corregirlo. Ya sea por inercia, por dejadez o por estupidez, repites esos estereotipos o esas ideas preconcebidas. Y cometes graves errores a la hora de repartir cuidados. Con la paternidad he tardado en comprender hasta qué punto me había desentendido”.

Rodríguez, que comparte su vida “con dos mujeres feministas desde hace años”, lleva tiempo reflexionando sobre el feminismo “por circunstancias personales” y, aun así, su ‘deconstrucción’ no ha terminado: “El proceso de revisión es continuo”. ¿Pero en qué consiste esa deconstrucción? “Desde pequeño te enseñan a ser de determinada manera, te enseñan que hay cosas relativas al género masculino y al femenino. Está el tópico del rosa y azul, pero la cosa no se queda ahí. En nuestra vida tenemos asumido el rol de que el hombre tiene que ser el proveedor, el protector, el fuerte. Esos son los valores relacionados con la masculinidad, y lo que hay que deconstruir”, explica el poeta, que actualmente coordina el taller de escritura Construcción y deconstrucción de la masculinidad en la literatura .

Desde hace un tiempo, cuando le llama un medio de comunicación para pedirle que acuda a algún programa, el nutricionista se plantea: “¿Es por mi trayectoria? ¿Por mis habilidades? ¿O es porque hay un sesgo? ¿Cuándo está justificado que me llamen a mí y no a otra compañera? Esto es lo que me suele rayar. ¿Tiene sentido que dé yo la charla? ¿O puede hacerlo mejor otra persona? Lo sopeso mucho. Si creo que no tengo que ser yo, pido que llamen a una compañera”.

Répila, Sánchez, Rodríguez y Gonzalo tratan de combatir estas toxicidades y privilegios cada uno desde su ámbito. Aitor Sánchez ha aprendido a “dar un paso al lado” cuando lo ha visto oportuno. Está muy bien considerarse abiertamente feminista y visibilizar esta lucha, pero ya no vale con eso; para él, “el estadio final, cuando llega al momento más duro, es cuando te toca renunciar a privilegios que tienes como hombre. Porque es muy cómodo posicionarse a favor de la lucha feminista, pero también hay que aprender a dar un paso al lado, o un paso atrás”. “A mí me toca mucho profesionalmente con el tema de las altavocías”, explica el autor de Mi dieta cojea.

Esta postura también le hace estar más alerta al creciente machismo reaccionario, que de permanecer relegado a conversaciones de Twitter o WhatsApp, ha dado el salto a las discusiones de bar, e incluso a las del Congreso. “Antes me callaba más, me reía de los chistes [machistas]. Ahora no. No es que vaya repartiendo hostias, pero sí me hace estar enfadado y atento. A veces intento debatir, si se puede; si no, hay veces que prefiero ignorar directamente esos discursos, y otras que es mejor aislarlos socialmente”, explica Répila. “Hay voces de la ultraderecha muy misóginas”.

El escritor no es el único que percibe más actitudes misóginas entre la población últimamente. “No sé si está asociado a una ideología o a un partido político, pero en mi campo [la nutrición] hay chavales jóvenes muy, muy reacios al feminismo. Y se aferran a diferencias hormonales, de capacidades, de génetica… Es una especie de ola en el campo de la salud de jóvenes afines a Vox, a los que no sólo no les importa el feminismo, sino que son directamente reactivos”, apunta Aitor Sánchez.