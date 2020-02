Nuevas rebajas para el crecimiento de la economía española

Estos datos de crecimiento no son para nada sorprendentes. Y, matizo, no son sorprendentes por el hecho de que el Fondo Monetario Internacional, tras la publicación de las perspectivas para la economía mundial -informe WEO- publicado durante la reunión anual del Foro Económico Mundial, en Davos, ya contemplaba ese enfriamiento de la economía española. Un enfriamiento que mermaba el ritmo de crecimiento, situándonos en un nivel más cercano a la media europea. Media que, dicho sea de paso, se situará en niveles próximos al 1,2%-1,3%.

Como digo, el ajuste ya estaba previsto por el propio Fondo Monetario Internacional, aunque este, a diferencia del Gobierno, hizo un apunte, condicionando el cumplimiento de su pronóstico a una favorable evolución del comportamiento económico. Es decir, como ya dijo el propio organismo, la actuación política en los próximos meses condicionará -y mucho- la evolución de los crecimientos, así como el cumplimiento de las perspectivas previstas.

De hecho, también fue muy claro con el hecho de que los focos de incertidumbre comenzaban a disiparse, facilitando una lectura más positiva para los crecimientos. No obstante, sin estar exentos de riesgo, un empeoramiento en el comportamiento de estos focos de incertidumbre -donde destacan el Brexit y la guerra comercial- podría provocar nuevos reajustes a la baja a lo largo del año. La evolución de estos focos de incertidumbre, por ende, jugará un papel fundamental en el comportamiento de los pronósticos.

Por otro lado, y no menos importante, el crecimiento previsto para la economía española no es malo, ni mucho menos. No obstante, los españoles debemos ser conscientes de que el punto de partida para nuestra economía no es el mismo punto de partida que el de otros homólogos a nivel europeo. Aunque crecemos más que Alemania o Reino Unido, hablamos de economías que, de acuerdo con las variables macroeconómicas, muestran un mayor fortalecimiento que la economía española ante posibles shocks o mayores contracciones.

España, pese a los crecimientos, sigue soportando unos niveles de deuda que impiden cualquier movimiento expansivo en estos momentos. Pese a la insistencia del Gobierno, Europa está siendo muy tajante, insistiendo en la necesidad de corregir esas vulnerabilidades que no dejan de acechar a la economía española. Entre ellas, nos encontramos con los niveles de déficit, la deuda, así como los niveles de desempleo en el país, que se encuentran muy elevados y que, de acuerdo con la oficina estadística europea Eurostat, nos sitúan en una peor posición que otras economías.