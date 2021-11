Nueve cuentos para educar niños felices y seguros

RainStar via Getty Images

Los cuentos infantiles no son sólo un mero entretenimiento para los niños. Esas pequeñas historias cuidadosamente ilustradas juegan un papel fundamental en su desarrollo y su educación porque les ayudan entender lo que sienten, estimulan su imaginación, amplían su vocabulario y les enseñan valores.

Eloy Moreno —con la colaboración del ilustrador Pablo Zerda— nos invita a disfrutar No quiero compartir (Ed. Nube de Tinta), un cuento pensado para fomentar los valores de solidaridad y amistad entre los más pequeños.

La primera obra literaria infantil de Carme Chaparro tiene un fin solidario pues los beneficios irán destinados a apoyar la labor de Aldeas Infantiles SOS para proporcionar un entorno familiar protector a aquellos niños y jóvenes que no pueden tenerlo.

¿Sus protagonistas? Los lobos, declarados en huelga porque no quieren ser siempre los malos del cuento.

Un bonito cuento ilustrado que, a través de recuerdos, conocimientos y experiencias vividas, muestra un pedazo de la historia de la familia Roca y de su restaurante, El Celler de Can Roca . Además, desgranan e ilustran conceptos técnicos y científicos que afectan a los alimentos y técnicas culinarias, así como recetas deliciosas para toda la familia.

Su protagonista, César, no encuentra solución a algunas preguntas sobre la luna y capacidad de desaparecer y aparecer. Su madre decide explicárselo con una bonita fábula sobre la magia que habita en nuestro interior y nos impulsa a perseguir nuestros sueños.

La famosa ilustradora Moderna de Pueblo se atreve también con los más pequeños en la versión mini de su personaje: Modernita. Un niña curiosa que no deja de hacerse preguntas sobre todo lo que le rodea.

Su protagonista Noa está muy acatarrada y no paran de salirle mocos verdes y pegajosos por la nariz. ¿Cómo se los puede quitar de encima? Al médico no quiere ir pero, pensándolo mejor, es preferible ir a seguir con esos mocos asquerosos. Así es como Noa, junto a Mar, la pediatra, emprende un fantástico viaje al interior de la nariz donde descubrirá por qué ella y sus compañeros siempre están acatarrados y por qué, en realidad, tener mocos no es tan malo.