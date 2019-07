Nuevo ataque homófobo en Reino Unido: "Lesbiana de mierda"

photo by Jason Taellious via Getty Images

Aparentemente este ataque no tenía ninguna carga homófoba, pero la hermana de la agredida ha detallado en un post de Facebook lo sucedido junto a varias fotos en las que aparece la joven con la cara ensangrentada. “La golpearon porque es lesbiana”, ha afirmado al Daily Mail .

A principios de junio, una pareja de chicas fue agredida por varios jóvenes mientras viajaban en autobús en el norte de Londres. La imagen que una de ellas compartió en Facebook, en la que puede ver a ambas con el rostro y la ropa manchada de sangre, no tardó en hacerse viral. Pocos días después, los atacantes fueron detenidos .

Según cuenta la hermana de la víctima al diario británico, los agresores la llamaron “lesbiana de mierda” y la amenazaron con que “la próxima vez” ella y su pareja lo pasarían “10 veces peor”.

“Con independencia de su condición sexual, no está bien hacerle esto a una persona de 18 años. Es absolutamente repugnante. Siento que no puedo dejar que esto le pase a mi hermana porque es lesbiana, me siento realmente impotente”, afirmó la hermana de la joven.

La Policía se encuentra investigando estos hechos. “Estamos en las primeras etapas de nuestras pesquisas y hablaremos con la víctima y con otras partes involucradas para establecer las circunstancias completas del incidente. Si se confirma que hubo un motivo homofóbico, lo trataremos de manera adecuada”, ha explicado el inspector jefe, Ali Sweeting, al diario británico.