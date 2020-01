Un banco azul más largo y con carácter económico

Además, Sánchez añade un dato más a este Gobierno: será el más numeroso de la Democracia, con 23 miembros (contando con el presidente), lo que ha hecho ya que la dura oposición de la derecha saque los dientes hablando de despilfarro. Resultado de color: 18 por el PSOE y 5 para UP.

Pedro Sánchez en estado puro. Tras la tanda del jueves de ‘vices’, este viernes se ha conocido casi por completo el nuevo Gobierno que comunicará oficialmente el domingo. Un goteo de nombres, un juego mediático que ha enloquecido a muchos periodistas y que ha dejado alegrías para los nuevos ministros y los que repiten y un mal rato para los que no renuevan.

Primero, el baile de nombres. Hasta hoy sabíamos que habría cuatro vicepresidencias encarnadas en Carmen Calvo, Pablo Iglesias, Nadia Calviño y Teresa Ribera. Esta última fue una sorpresa para UP, a los que descolocó. Pero este viernes en público han quitado hierro y han dicho que no hay ningún malestar entre socios. También había trascendido que María Jesús Montero seguiría en Hacienda y se haría con la Portavocía. Además, se confirmaron los ministros de UP: Irene Montero (Igualdad), Alberto Garzón (Consumo), Manuel Castells (Universidades) y Yolanda Díaz (Trabajo).

Y en el segundo turno Sánchez ha confirmado que seguirán Margarita Robles (Defensa), Fernando Grande-Marlaska (Interior), José Luis Ábalos (Transporte, Movilidad y Agenda Urbana), Reyes Maroto (Industria, Turismo y Comercio), Luis Planas (Agricultura, Pesca y Alimentación), Isabel Celaá (Educación y Formación Profesional, perdiendo la portavocía) y Pedro Duque (Ciencia, perdiendo Universidades). Fuera se quedan José Guirao (Cultura), María Luisa Carcedo (Sanidad), Magdalena Valerio (Trabajo) y Dolores Delgado (Justicia).

¡Hay chicos nuevos en la oficina!

Tres fichajes han llegado a La Moncloa: la jurista Arancha González Laya como ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, el dirigente del PSC Salvador Illa como titular de Sanidad y José Luis Escrivá, al frente del nuevo Ministerio de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones.

Desde La Moncloa aspiran, según fuentes presidenciales, a crear el “mejor equipo económico de la democracia española”. De ahí que se pretenda un “enfoque con clara vocación económica” del Ministerio de Exteriores. Lo tienen claro: “la diplomacia económica será prioritaria”. Y del dicho al hecho: la elección de González Laya como sustituta de Josep Borrell.

La nueva inquilina del Palacio de Santa Cruz ocupa actualmente la Subsecretaría General de la ONU y es directora ejecutiva del Centro de Comercio Internacional (ITC). En su currículum cuenta con haber sido directora del gabinete del director general de la OMC y su representante en el G-20 y desempeñó varios cargos en la Comisión Europea en temas de relaciones internacionales, comercio y cooperación al desarrollo. González Laya habla, además de castellano, euskera, inglés, francés, alemán e italiano.

Y de ahí a las ‘sorpresa’ de José Luis Escrivá, que se hace con la nueva cartera de Seguridad Social. Tendrá nada más y nada menos que uno de los grandes retos para el futuro Gobierno: la reforma de las pensiones. Para ello, Sánchez ha escogido a este reputado economista, que ahora estaba al frente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, puesto al que llegó de la mano del Gobierno de Mariano Rajoy.