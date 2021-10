La nueva trayectoria laboral de Becky G al margen de la música

La última vez que Becky G vino a España fue en 2018, cuando empezaba a sonar Sin Pijama, y no pudo volver antes por el coronavirus. Ahora, según ha revelado a ¡Hola!, está dispuesta a dar el paso al mundo de la interpretación, para lo que ya se está preparando: “Ser actriz es algo que me inspira mucho, durante la pandemia he trabajado en algunas cosas como productora y escritora, pero no sé si enfrente de la cámara van a llegar más oportunidades. Si llega algo... ¡genial!”.