Nuevo uso de los estropajos de cocina: combatir las infecciones resistentes a antibióticos

tadamichi via Getty Images

Investigadores del New York Institute of Technology (Estados Unidos) han descubierto una serie de virus que infectan las bacterias en la superficie de los estropajos utilizados en las cocinas, conocidos como bacteriófagos o fagos. Lo curiosos es que estos pueden resultar útiles en la lucha contra las bacterias que no pueden ser eliminadas únicamente por los antibióticos.

Los estropajos están expuesto a todo tipo de microbios. Los fagos son las partículas biológicas más abundantes del planeta y se encuentran típicamente donde residen las bacterias. Siguiendo esta lógica, estas esponjas de cocina parecían ser un buen lugar para encontrarlos.

Con esa intención, los estudiantes de una clase de investigación aislaron bacterias de sus propias esponjas de cocina usadas y luego las usaron como cebo para encontrar fagos que pudieran atacarlas. Dos de ellos descubrieron con éxito los fagos que infectan las bacterias que viven en las esponjas de la cocina.